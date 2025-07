Tali e Rafa explicam atrito com Gretchen: 'Não falava as coisas na minha cara' | Live do Eliminado

Durante o Especial Selfie Service Live do Eliminado desta quinta-feira (10), Talira e Rafael Pessina comentaram um de seus pontos de destaque no Power Couple: o atrito que tiveram com Gretchen. O repórter afirmou que a artista era o nome mais forte do elenco, por já ter participado de outros realities, e que ela ditava as ordens dentro do confinamento. O casal também explicou que o desentendimento com Gretchen se iniciou por conta de comentários feitos por eles em uma prova, mas destacaram que nunca houve uma conversa séria entre eles sobre o assunto. "Ela nunca falou o motivo e ela não falava as coisas na minha cara", disse Tali. "A Gretchen inflou o Esdras", acrescentou a produtora.



