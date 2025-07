Tali reage a declarações de André: 'Estou muito choquita' | Live do Eliminado

Fora do confinamento do Power Couple, durante o Especial Selfie Service Live do Eliminado desta quinta-feira (10), Talira e Rafael Pessina tiveram acesso a vídeos de momentos do reality show em que não estavam presentes. Eles também assistiram a trechos de algumas entrevistas de ex-casais. Em um deles, a produtora e o repórter conferiram falas de Silvia e André a respeito dos ex-aliados e de seus comportamentos. "Estou muito choquita", reagiu Tali após ouvir as declarações do motorista executivo. "Ele era muito difícil", acrescentou ela. "Cada casal tem seu jogo", disse Rafa.



