‘Não tenho arrependimento nenhum disso’, diz Dhomini sobre briga | Power Couple

Lucas Selfie relembrou o momento em que Dhomini se altera e grita com Carol durante a formação de uma DR. “Eu estava com muita raiva naquele momento”, explicou o marido de Adriana. O empresário acrescentou que se arrepende de ter usado as palavras erradas, mas não da situação. “Não tenho arrependimento nenhum disso”.



