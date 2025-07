Confira os principais destaques da última semana do Power Couple 7

O último ciclo da sétima temporada do Power Couple trouxe um ar a mais de estresse dos participantes. Tudo começou com o Quebra-Power especial, que contou com a participação dos ex-integrantes do reality. A dinâmica contou com embates intensos de Carol e Radamés com Adriana e Dhomini. Já durante a semana, a última Prova dos Casais definiu o primeiro finalista da temporada e quem estava na DR. Por fim, a grande final contou com momentos emocionantes e um desfecho digno. Confira!



