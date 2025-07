Rayanne chora ao lembrar de sua trajetória no Power Couple

Com o fim do reality batendo à porta, os participantes estão cada vez mais sensíveis. Em conversa com Victor na beira da piscina, Rayanne relembrou a sua trajetória no Power Couple e se emocionou. "Foi a melhor experiência da minha vida [...] Com 36 anos, olha isso”, disse a miss aos prantos.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.