'Foi a última corneta', diz Dhomini ao acordar em dia da final | Power Couple

Último dia acordando na Mansão: "Foi a última corneta", disse Dhomini quando despertou nesta quinta-feira (10). Em clima nostálgico, Adriana e Dhomini, ainda na cama, relembraram as festas, as provas e a sensação de quando especulavam quais seriam os temas de cada prova: "Vamos sentir falta dessa mansão", falou Adriana.



