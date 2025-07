Carol declara seu desejo: 'Prêmio com um de nós três e não com Dodô do mal' | Power Couple

Nesta tarde de quarta-feira (9), enquanto Radamés terminava a preparação do almoço na cozinha, Carol, Tali e Rafa conversavam no sofá da sala sobre as expectativas para a DR e a final. "Eu prefiro acreditar que o prêmio vai estar com um de nós três e não vai estar com Dodô do mal", disse Carol. Os três jogadores ainda relembraram a última Prova dos Casais.



