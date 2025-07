Radamés comanda preparação de almoço e Ray faz as unhas em tarde silenciosa na Mansão | Power Couple

Tarde de silêncio na Mansão Power nesta quarta-feira (9). Radamés passou um bom tempo sozinho e em silêncio na cozinha preparando o molho do macarrão. Carol acordou e, ainda sonolenta, ajudou o marido a escolher o tipo de massa: espaguete ou penne? Radamés foi, então, até a área externa da Mansão para pegar a carne, que estava descongelando, para completar o prato. Ele passou por Rayanne, que estava na varanda, também em silêncio e sozinha, fazendo suas unhas.



