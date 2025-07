Casais finalistas relembram estratégias e votações da temporada | Power Couple

No último dia dentro da Mansão, os casais Carol e Radamés e Rayanne e Victor relembraram, em conversa na sala, como foram as votações e as berlindas durante toda a temporada. "A gente foi votando conforme as defesas do grupo", disse o ator sobre a decisão de votar nos rivais conforme o jogo ia se desenrolando.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.