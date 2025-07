'Fez a gente de trouxa', diz Adriana sobre estratégia de jogo de Carol | Power Couple

O último Quebra-Power da temporada continua dando o que falar entre os casais! No fim da tarde desta quarta-feira (9), na área externa da Mansão, a derradeira dinâmica de apontamentos foi pauta de uma conversa de Adriana e Dhomini com Victor. “Eu queria muito estar errada”, disse a corretora de imóveis, a respeito dos julgamentos que tinha sobre a postura de Carol. “Eu criei um carinho com ela no começo do jogo”, acrescentou ela. “Fez a gente de trouxa”, disparou sobre a estratégia de jogo da judoca. Eles também comentaram outras falas e declarações, incluindo de ex-participantes do reality show. “Eu não gosto de ficar mal com ninguém”, refletiu o ator.



