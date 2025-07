Carol comenta sobre as amizades dela ao longo do jogo | Power Couple

Victor desabafou com o casal Furlan sobre ter ficado chateado com o fato de Tali e Rafa não terem mencionado ele e Rayanne quando questionado sobre as amizades na última DR. Carol falou que a produtora estava muito nervosa no momento da berlinda, mas que tem certeza que o casal considera o ator e a miss como grandes amigos. A judoca aproveitou o momento para falar de suas outras amizades, como a relação com Gi e Eros e com Silvia e André.



