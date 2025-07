Adriana e Dhomini falam sobre a humildade dos participantes do reality | Power Couple

Em convesa no quarto Uva, Adriana e Dhomini citaram diversas situações que envolveram eles e os outros participantes do reality. De acordo com o casal, os rivais, que também estão na final, estão preocupados com a imagem deles fora da casa, enquanto a dupla está de coração leve. Em certo momento, Adriana disse que faltou humildade a Kadu sobre a briga com Dhomini. "O que ele fez foi errado, e todo mundo sabe que foi errado", disse a influencer.



