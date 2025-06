Emilyn e Everton são eliminados do Power Couple Brasil, com 18,16% dos votos O casal disse adeus ao programa após perder a preferência do público na sexta DR da temporada Novidades|Do R7 05/06/2025 - 23h35 (Atualizado em 05/06/2025 - 23h36 ) twitter

Curtiu a participação deles no reality de casais? Edu Moraes/RECORD

As porteiras do Power Couple Brasil foram fechadas para o casal raiz! Emilyn e Everton saíram do reality após enfrentarem a quinta DR contra Adriana e Dhomini, e Carol e Radamés. Eles receberam apenas 18,16% de votos do público, e garantiram vaga na Cabine de Descompressão desta quinta (5).

Emilyn e Everton caíram na berlinda por conta própria. Eles fizeram o pior tempo na Prova dos Casais e garantiram o primeiro banquinho na DR. Sem escapatória!

Trajetória

Eles prometeram muito, e entregaram ainda mais. Emilyn e Everton chegaram com os dois pés na porta, já criando rivalidade com Gi Menezes e Diego na primeira dinâmica de distribuição dos quartos. Na ocasião, deram o sorvete de jaca, difícil de engolir, para os adversários. Neguinho disse que o influenciador foi ambicioso em uma fala na apresentação, e eles trocaram farpas.

No final da atividade, os rivais ficaram com a Suíte Power, e o casal raiz com a barraca. Diego soltou uma alfinetada, e Neguinho rebateu: “Vai durar pouco tempo, tanto vocês no quarto Power, como aqui dentro”. De fato, os adversários foram eliminados na segunda semana do programa.

‌



Mas os barracos não ficaram longe de Emilyn e Everton. O apresentador descoloriu o cabelo para divertir os filhos, que acompanhavam o pai na TV. Carol e Adriana se animaram com a empreitada e se divertiram junto com o colega. Dhomini não curtiu o resultado, e ficou preocupado achando que o amigo tinha sido incentivado por alguém a pintar o cabelo.

Carol soube e quis tirar satisfações, pois achou que Dhomini queria colocar uma pulga atrás da orelha de Everton. A judoca e o comunicador brigaram feio, e Neguinho reuniu todos na Mansão Power para explicar que não viu preconceito nas atitudes dos colegas. A situação aproximou Dhomini de Everton, e Adriana de Emilyn. Os quatro se apoiavam nos momentos difíceis e gargalhavam juntos nas brincadeiras.

‌



A briga mais tensa do casal raiz aconteceu com Rayanne e Victor. Após o ator chamar os rivais de vitória-régia no Quebra-Power de ‘jogo sujo’, os homens armaram o maior barraco e precisaram ser calados pelas esposas. Na volta para a Mansão Power, Neguinho percebeu que Victor continuava falando dele, e resolveu confrontar. Eles brigaram novamente, e desta vez, Everton chamou o rival de ator falido.

Rayanne chegou para a treta e Neguinho correu para pegar um balde e um esfregão, a fim de que a ‘miss’ lavasse o banheiro. Na opinião do apresentador, ela não era ativa na limpeza da Mansão. A treta foi pesada, mas dias depois, Everton pediu desculpas por citar a profissão do rival.

‌



Apesar do perdão, a memória ficou, e quando Victor e Rayanne tiveram a oportunidade, deram o troco nos rivais, colocando-os direto na DR. Apesar disso, voltaram triunfantes para a Mansão, cantando modão sertanejo: “É na sola da bota, é na palma da mão!”

A segunda chance do público deu um gás a mais para o casal no jogo, e dias depois, eles fomentaram uma fofoca daquelas! Everton disse para Eike e Nat que ouviu Carol falar que só faltava o ‘Xuxa’ sair. O ator jogou a informação contra a judoca no Quebra-Power e ouviu Radamés jurar pela felicidade dos filhos que nunca disseram nada do tipo.

Após retornar para a Mansão, Everton foi confrontado por André, que alegou que ele havia mentido sobre Carol. Ao perceber que Eike estava acreditando nos adversários, soltou: “O que falei, é o que foi. O negócio da Xuxa ela falou, sim. Agora vocês acreditam em quem quiser. O cara [Victor] brincou com o negócio da calcinha e vocês acham que é uma coisa normal!”

Neguinho se referia a uma ‘brincadeira’ feita por Victor, que pendurou a calcinha de Nat na porta de entrada. O ator não gostou de ver seu nome envolvido e bateu boca com Everton. Emilyn tentou tirar o amado do barraco, e chegou a puxá-lo para a varanda. Por lá, no auge da chateação, Everton quebrou um prato. Ele levou bronca da esposa e gerou climão na relação.

Na sexta votação, Emilyn e Everton acabaram caindo na DR com os melhores amigos, e também com adversários que ‘desmentiram’ situação descrita por eles. Será que a eliminação do público foi uma resposta sobre a fofoca do ‘Xuxa‘?

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Casal raiz! Reveja a trajetória de Emilyn e Everton no Power Couple:

Com personalidades fortes, Emilyn e Everton sustentaram suas opiniões e rivalidades do início ao fim da passagem no Power Couple Brasil! Além de jogar para valer, o casal criou vínculo forte de amizade com Adriana e Dhomini, e protagonizou memes no programa. Relembre a trajetória deles!