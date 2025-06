Calcinha, Xuxa e prato quebrado: entenda o bafafá entre Everton e Victor no Power Couple Uma supertreta estourou no reality de casais após o Quebra-Power Novidades|Do R7 02/06/2025 - 13h10 (Atualizado em 02/06/2025 - 13h10 ) twitter

Os assuntos se misturaram na treta da Mansão Reprodução/PlayPlus

Após o Quebra-Power, ainda rolou treta na Mansão do Power Couple Brasil! André quis tirar satisfações com Everton, pelo apresentador ter passado uma fofoca ‘distorcida’ para Eike. Enquanto eles discutiam, Neguinho adicionou a confusão sobre a calcinha da Nat na conversa, dando brecha para Rayanne e Victor entrarem na discussão. O resultado foi um enorme barraco entre os envolvidos. Entenda!

Tudo começou após a Festa Cacau. Victor encontrou uma calcinha no banheiro principal, e resolveu colocar a peça íntima na maçaneta da porta de entrada. A dona da roupa era Nat, que tinha esquecido completamente a calcinha no cômodo há pelo menos cinco dias. Como ela estava tomando banho nos banheiros das suítes, não percebeu que a peça estava sumida, e também não foi avisada.

Victor sabia que a calcinha era de alguém do grupo rival, mas não tinha ideia de quem era a dona. Nat ficou muito constrangida com a situação, e explicou para Cris que não fez de propósito, esqueceu a peça. Silvia não gostou da ‘piada de mau-gosto’ de Victor e desabafou com o marido: “Cada um tem que respeitar as coisas do próximo, se tá há três dias lá e nenhuma mulher reclamou, quem é ele, um homem, para se incomodar com a calcinha alheia?”

No dia seguinte, o ator também levou bronca de Tali. Mais tarde, contou para Eike que foi ele quem pendurou a peça de Nat na porta, e pediu desculpas ao casal.

‌



Ao mesmo tempo que esse assunto rolava na Mansão, outro ecoava sobre André e Carol. Everton estava na cozinha quando ouviu papo entre os oponentes e repassou fala do motorista para Adriana: “O maternal acabou, aí a Carol completou, agora só falta o Xuxa. Falando de quem? Do Eike.” A corretora disse a fofoca para Nat e Ana: “André falou tipo assim, a maternidade foi embora. Foi o Neguinho que ouviu, tá? E passou para mim.”

Ana não perdeu tempo, e foi até Eike para repassar: “A Carol fica te menosprezando, viu? Falou que só falta tirar o Xuxa daqui de dentro.” Nat chegou na conversa e disse que agora tinha motivo para indicar os rivais no Quebra-Power. A edição mostrou o VAR com André citando: “O maternal acabou agora, o jardim de infância”. Mas não rolou VAR com Carol.

‌



De fato, Nat e Eike pontuaram essa fofoca na dinâmica, e ouviram a defesa de Carol e Radamés: “Pelos nossos filhos, pela felicidade dos nossos filhos, nunca falamos isso”, disse o ex-jogador. A judoca revelou que apenas usou o meme ‘que show da Xuxa é esse’ uma vez.

Na volta para a Mansão, André quis esclarecer a treta: “Neguinho, olha só, ela [Carol] não falou. Já é a segunda situação que você faz que não é legal”, apontou, relembrando fofoca mal-contada que fez o motorista achar que Eike falava mal dele pelas costas. Na ocasião, André disse que não gostava dos gritos de Everton de manhã, e o ator pediu que Neguinho observasse as reações do motorista.

‌



Everton não gostou da comparação com o outro momento, e fez uma também: “O que falei, é o que foi. O negócio da Xuxa ela falou, sim. Agora vocês acreditam em quem quiser. O cara [Victor] brincou com o negócio da calcinha e vocês acham que é uma coisa normal!”

Victor entrou na conversa, dizendo que Neguinho nem sabia que eles já tinham se resolvido e estava tentando deixar sua imagem como ‘o escrotinho’. Everton rebateu: “Que bom, que legal saber que você pega calcinha e brinca, gosta disso. Interessante.” Um bate-boca começou na cozinha.

Se liga:

Emilyn saiu da Mansão e foi em direção ao Quarto Cacau, mas percebeu que o marido não a seguiu, então retornou para buscá-lo. Ele estava com um prato na mão enquanto discutia com Rayanne e Victor. Emilyn perdeu a paciência e gritou o nome do companheiro: “Everton! Deixa esse pateta gritar, deixa ela gritar. Tô falando para sair”, berrou, puxando a jaqueta dele.

A câmera estava na cozinha, quando uma gritaria começou na varanda: “Ficar aguentando provocação e ter que ficar quieto”, exclamou Everton, já sem o prato na mão. Emilyn gritou em meio ao choro: “Amor, você pode conversar depois! Por favor, não era nem sobre eles, você deixa cair na pilha!”

Já no quarto, Emilyn continuou soluçando de chorar enquanto dava uma bronca no marido: “Você fez uma atitude extremamente agressiva agora!”. Adriana e Dhomini chegaram no cômodo e tentaram acalmar os amigos. A dentista, mais calma, pediu que o marido limpasse a sujeira que fez na varanda quando jogou o prato no chão. Everton soltou:“Se eu volto lá, ia jogar o prato na cabeça dele!” Tenso, hein?

Veja:

EITA! 🍽️



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/pb6368nNDn — Power Couple Brasil (@powercouple) June 2, 2025

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Banquete com barata e treta por banheiro: relembre a quinta semana do Power Couple Brasil

