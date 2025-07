‘Ela estava em um resort’, dispara Rafael Pessina sobre Gretchen no Power Couple Após deixarem o reality na última quarta (9), Talira e Rafa repercutiram as tretas da temporada; veja Novidades|Do R7 10/07/2025 - 15h32 (Atualizado em 10/07/2025 - 15h32 ) twitter

O 'casal choquito' bate papo com Lucas Selfie e abre o jogo sobre a sua participação no reality Reprodução/RECORD

O jogo acabou para o casal Talira Mannes e Rafael Pessina, que não conseguiu escapar da eliminação e deixou o Power Couple Brasil nesta quarta (9). Após enfrentarem Carol e Radamés e Rayanne e Victor na DR, com apenas 11,54% dos votos, o repórter e a produtora deram adeus ao reality.

Lucas Selfie recebeu o último casal eliminado da edição nesta quinta (10) para a tradicional Live do Eliminado. O casal reagiu às tretas da temporada, fofocas inéditas e responderam às perguntas dos fãs.

O assunto principal da conversa foi a rivalidade do casal Choquito com Gretchen e Esdras. O embate entre os casais iniciou nas primeiras semanas do reality e só acabou com a desistência da dançarina do reality. “Ela nunca revelou o motivo”, disparou Talira.

O casal assistiu às declarações de Gretchen sobre eles e opinou sobre a postura da cantora: “Ela se achava a prefeita, tinha que marcar hora para falar com ela”, afirma o casal. Talira e Rafael justificam que a participante não estava afim de participar do reality:

‌



“Eu tenho a sensação de que ela entrou não querendo jogar muito. Ela disse que não estava aqui para ganhar e que era o sonho do Esdras, ela estava em um resort (...) Ter ido para a prova de calça jeans foi demais”, afirmou Pessina.

O apresentador da Live do Eliminado, Lucas Selfie, questionou o casal sobre a indignação com Dhomini por ter tirado o banheiro do Kadu na divisão de quartos. “Ele (Kadu) criou uma expectativa no Dhomini de afinidade, o Dhomini disse que enquanto pudesse, ia proporcionar um quarto com banheiro para ele”.

‌



Com a final do reality se aproximando, a dupla declara torcida para os amigos Carol e Radamés e se empolgam com a torcida do casal interagindo durante a transmissão. Talira rasga elogios à Carol, que, segundo ela, mudou os seus rumos no reality: “Ela abriu meus olhos, eu era muito ingênua, sozinhos, eu não sei se a gente aguentaria isso”, desabafou.

O casal Choquito também assistiu à volta de Rayanne e Victor para a sede, mesmo esclarecendo que gostava da dupla, Pessina não deixou de cutucar a dupla pelos posicionamentos das últimas semanas:

‌



“Depois do Quebra-Power, nós tivemos a leitura que o Dhomini estava forte, e eles também, mas eles começaram a se aproximar e falar mais com o Dodo. A gente achou um movimento meio estranho”. O casal analisa que Rayanne e Victor se dividiram nos grupos para ficar bem com todos. “Eles são legais, mas é o jogo deles. A gente não conseguiria ser dessa forma”, conclui o casal.

No final da Live, o casal foi surpreendido por Lucas Selfie com a visita de Cíntia Lima, irmã de Talira e Antônio Pessina, pai de Rafael. O casal respondeu às perguntas dos fãs no chat e agradeceu à torcida durante o programa.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

