Carol e Dhomini revivem embate, e a campeã avisa: 'Vai responder por todos os atos' Na Cabine de Descompressão, os rivais assistiram pela primeira vez aos embates no Power Couple Novidades|Do R7 11/07/2025 - 02h39 (Atualizado em 11/07/2025 - 02h39 )

De qual lado da treta você ficou? Reprodução/PlayPlus

Mesmo após a final do Power Couple Brasil 7, Carol e Radamés deixaram claro que a rivalidade com Adriana e Dhomini está firme e forte.

Na Cabine de Descompressão, Lucas Selfie bateu um papo com os finalistas da temporada e o clima esquentou entre os campeões e o casal que ficou em segundo lugar.

Uma das maiores tretas da temporada, a explosão de Dhomini com Carol voltou a repercutir e eles assistiram ao momento pela primeira vez.

Quando questionado por Selfie sobre o ocorrido, o comunicador confessou: “Não tenho arrependimento nenhum”.

‌



Veja:

Selfie: "Você se arrepende daquela cena? [briga com Carol]

Dhomini: "Claro que não" #CabineDeDescompressão pic.twitter.com/ZKSaGlavwJ — Power Couple Brasil (@powercouple) July 11, 2025

Em seguida, a corretora tentou argumentar contra a judoca e o ex-jogador também entrou no meio. Quando Dhomini tentou falar novamente, uma observação de Radamés foi o suficiente para o comunicador perder a paciência e gritar: “Não vou falar”.

‌



O ex-jogador relembrou as reações explosivas do rival no game e debochou: “Tem segurança aqui, né?”. Exausta, Adriana desabafou sobre a convivência com o casal Furlan: “É muito cansativo”.

Confira:

‌



Selfie ainda chegou a questionar se o que aconteceu no jogo fica, de fato, na Mansão, ou se a página ainda não virou para os casais.

Certa dos seus princípios, Carol garantiu que algumas situações não serão esquecidas e avisou, mais uma vez, suas intenções perante o embate com Dhomini:

“Ele vai responder lá fora por todos os atos que teve aqui dentro”.

Se liga:

Carol sobre Dhomini: "Ele vai responder lá fora por todos os atos que teve aqui dentro" #CabineDeDescompressão pic.twitter.com/ERSiIIIhZ2 — Power Couple Brasil (@powercouple) July 11, 2025

Já está com saudades do Power Couple Brasil 7? Assine o PlayPlus e reveja a temporada quando e onde quiser.

Power Couple Brasil 7 em números! Descubra os marcos da temporada:

