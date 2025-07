Live dos Campeões: Carol e Radamés relembram trajetória no Power Couple Lucas Selfie recebe os vencedores nesta sexta (11), a partir das 15h30 Novidades|Do R7 11/07/2025 - 15h02 (Atualizado em 11/07/2025 - 16h02 ) twitter

Depois de uma noite tão especial, os campeões ainda têm muito papo para colocar em dia na live especial do Power Couple Brasil. Carol e Radamés vão se divertir ao lado de Lucas Selfie, ao vivo, em todas as plataformas digitais do reality, a partir das 15h30. Participe comentando muito com as hashtags #LiveDosCampeões #PowerCouple #SelfieService.

Já está com saudades do Power Couple Brasil? Assine o PlayPlus e reveja tudo o que rolou na temporada quando e onde quiser!