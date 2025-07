Carol e Radamés são os campeões do Power Couple Brasil, com 54,24% dos votos Os atletas conquistaram o coração do público e levaram o prêmio Novidades|Do R7 11/07/2025 - 00h05 (Atualizado em 11/07/2025 - 00h05 ) twitter

O casal colecionou rivais na Mansão Arte/R7

O apito final do Power Couple Brasil foi dado, e Carol e Radamés foram consagrados os grandes campeões da temporada com 54,24% dos votos! Com 66 dias de programa, eles mostraram que são mais do que um casal, são um timaço pronto para qualquer desafio, seja no esporte, no reality, ou na vida!

O casal conquistou o público, vencendo o reality e a disputa contra Adriana e Dhomini, e Rayanne e Victor.

Após causar bastante no Power Couple Brasil, a disputa chegou ao fim para Carol e Radamés. Eles protagonizaram tretas pesadas, colecionaram rivais e, em meio ao caos, fizeram boas amizades. Mesmo assim, os atletas perderam a disputa pela preferência do público na reta final para Rayanne e Victor, e Tali e Rafa, recebendo apenas X% dos votos.

Trajetória

Logo na estreia do programa, Carol e Radamés plantaram uma sementinha da discórdia com Ana Paula e Antony. Ao receberem o sabor abacaxi (ácido e espinhoso) dos “Blindados” na dinâmica da gelateria, os atletas resolveram fazer jus às características da fruta e a rivalidade entre os quatro durou até o fim da competição.

Além dos influenciadores fitness, o casal Furlan acumulou outros rivais e não hesitou em confrontar os oponentes quando era preciso. Desde a primeira votação, todas foram marcadas por bate-boca e confusões generalizadas entre eles e o grupo formado por Ana, Antony, Fran, Júnior, Nat e Eike.

Mesmo com os atritos, o casal não se deixou abalar e sempre entregava tudo nas provas. Colocando em prática as habilidades atléticas, o ex-jogador e a judoca enfrentaram todos os desafios da Arena Power e se deram bem na maioria.

Indo do luxo à sala, o casal começou a competição instalado no Quarto Cupuaçu e, após duas semanas, foram transferidos para o sofá. Apesar do desconforto, eles conseguiram aproveitar a situação e se aproximaram bastante dos outros casais que dividiam o cômodo para dormir. Nas noites juntos, Carol e Radamés trocavam altos papos e se divertiram bastante com Talira, Rafael, Silvia e André.

Gi e Eros também conquistaram a amizade dos atletas. Sempre entrando na onda das piadas do humorista, Carol e Rada mostraram um lado mais descontraído e provaram que não são tão durões quanto aparentavam. No final, contudo, acabaram na DR juntos e viram os amigos sendo eliminados.

A formação da terceira berlinda, inclusive, foi feita em meio a muito caos e teve como principais agentes o trio de casais rivais dos atletas. Após se desentenderem com todos do grupo, o casal Furlan foi colocado nos banquinhos por Fran e Júnior e Carol desabafou: “Quando compramos uma briga, viramos alvo de todos”.

Na mesma noite, uma faísca acendeu entre eles e o casal intitulado “Pais da Pipa”. Isso foi suficiente para uma treta pesada explodir depois. Cansada das encaradas que recebia de Eike, Carol não se aguentou e chegou a garantir que o ator “não aguentaria cinco minutos” com ela. No outro dia, ele aproveitou a oportunidade e partiu para cima do casal com os aliados. A confusão rolou solta!

Na volta da terceira DR, a judoca colocou o marido nos ombros e chocou os rivais com o retorno triunfal. Apesar de voltarem ao jogo, Carol e Radamés não foram aceitos pelos rivais. Na quarta votação, Fran trouxe à tona um atrito que a judoca teve com Dhomini. Na ocasião, eles brigaram por acusarem um ao outro de levantar pauta racial quando Neguinho descoloriu o cabelo. Adriana quis defender o marido e contou o lado dele na formação da DR. Carol discordou de uma das falas e a corretora mandou a rival calar a boca. A judoca rebateu: “calar a boca, não!” E Dhomini explodiu xingando Carol e precisando ser segurado pelos amigos.

A treta pesada fez a Mansão rachar ainda mais. E mesmo voltando triunfantes da quarta DR, o casal ainda era visto como o ‘lado errado’ da história por parte dos colegas na discussão com Dhomini. O comunicador chegou a pedir desculpas aos esportistas, mas Carol não acreditou nas lágrimas do rival, levando esse assunto para o Quebra-Power.

Por ironia do destino, eles caíram na mesma DR de Adriana e Dhomini, e encararam a berlinda como uma resposta do público sobre quem estava certo ou errado na rivalidade. Mas o público não eliminou nenhum dos rivais.

Além da alegria por ganharem outra chance no game, o casal Furlan virou o jogo e acumulou diversas conquistas em seguida. Na sétima semana, eles chegaram no tão sonhado posto de Casal Power, com R$ 111 mil no saldo do ciclo.

Os atletas também mandaram ver na Arena Power e conseguiram fazer o melhor tempo duas vezes na Prova dos Casais. A segunda vitória, inclusive, veio com um bônus de R$ 40 mil na conta deles. Contudo, o valor do prêmio substituiu a imunidade e, com isso, o casal acabou nos banquinhos.

Eles retornaram ao jogo, chegaram ao Top 4 e deram tudo de si na última Prova dos Casais! Porém, os grandes rivais Adriana e Dhomini se saíram melhor, e assistiram de camarote os esportistas irem para a DR. Na cara do gol, eles perderam os melhores amigos, Tali e Rafa, que foram os últimos eliminados!

Apesar do baque, o sentimento de dever cumprido fez o casal extravasar as emoções na comemoração ao chegar na final! Eles deram tudo de si no jogo, conquistaram uma legião de fãs, e o público respondeu com o maior prêmio possível: Carol e Radamés são os grandes campeões do reality!

Já está com saudades do Power Couple Brasil 7? Assine o PlayPlus e reveja a temporada quando e onde quiser.

Posicionamento e afrontes! Relembre a trajetória de Carol e Radamés no Power Couple:

