Nat e Eike acusam Carol e Radamés de ‘chamarem para a porrada’ e treta generalizada estoura na Mansão Power

A treta entre os casais segue a todo vapor Reprodução/PlayPlus

A Mansão do Power Couple Brasil virou palco de treta generalizada! Nat e Eike contaram para os amigos que Carol e Radamés provocaram eles na noite após formação da DR. Durante a manhã desta quinta (15), a influenciadora foi confrontar a judoca, e um super barraco estourou no reality!

De noite, Carol e Radamés soltaram alfinetadas para Nat e Eike: “Você acha que intimida a gente com esse olharzinho? Você não dura cinco minutos comigo, Eike”, disse a judoca. O ator perguntou ‘onde’ e Carol respondeu que poderia ser no lugar que ele escolhesse. Eike e a esposa estavam sem microfone no momento, e seguiram para a Suíte Power.

Na manhã desta quinta (15), Eike contou para Dhomini o que rolou: “Esperou a gente ficar sem microfone e chamou para a porrada. Foi a pior coisa que aconteceu no programa até agora”. Nat chamou os rivais de covardes e disse que eles estão perseguindo o ator.

Eike seguiu alegando que foi encurralado: “Me chamaram para a porrada, falou que eu não aguento cinco minutos com ela. Provavelmente o PlayPlus não pegou. Bebi minha água com calma, dei a mão para a Nat. Os caras têm que passar isso, é muita covardia, estava sem microfone. Fiquei numa situação sem acreditar, se fosse para chamar alguém para briga, ele que tinha que me chamar”.

O ator pretende contar para todos na Mansão Power o que aconteceu, visto que a maioria já estava dormindo nos quartos e comentou com Júnior: “Disse que eu não aguento cinco minutos, ela não fica nem cinco minutos em pé, só dorme. Ele ainda ficou assim, vai encarar? Outra, atleta de judô fazendo isso?”

Eike falou que conheceu Hélio Gracie, um grande lutador de jiu-jítsu, e ele dizia que faixa preta é arma branca: “Uma professora que ensina a brigar na rua? É arma branca, se me batesse ia ser presa!”

Nat resolveu confrontar Carol, e a briga virou uma supertreta! Eles se xingaram e chegaram a ir para cima um do outro. Júnior e Antony se meteram no barraco e foi necessário segurar os participantes.

Assista:

E mesmo à distância... a treta continua! 🗣️



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/sAfTWKZITD — Power Couple Brasil (@powercouple) May 15, 2025

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

