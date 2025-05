Veja quem votou em quem na terceira formação da DR A votação do Power Couple foi bombardeada por tretas e reviravolta emocionante Novidades|Do R7 15/05/2025 - 11h41 (Atualizado em 15/05/2025 - 11h41 ) twitter

A cada formação da DR no Power Couple Brasil, o público é mais surpreendido com as reviravoltas do jogo! Na terceira votação da temporada, os casais colocaram fogo na Mansão Power e detonaram os rivais. Por fim, Carol e Radamés, Gi e Eros e Gretchen e Esdras sentaram nos banquinhos e vão enfrentar o julgamento do público. Entenda como rolaram os votos!

Os fãs do reality acompanharam uma Prova dos Casais super divertida, e após a exibição, Rafa e Andreoli deram o recado. Como Gretchen e Esdras, Cris e Kadu, e Silvia e André desistiram do desafio, acabaram empatando como piores desempenhos. O desempate rolou conforme a regra do programa, o casal com menor saldo na conta conjunta foi para o primeiro banquinho. Gretchen e Esdras comemoraram a ida à berlinda, dando continuidade à estratégia de enfrentar o julgamento do público.

A segunda vaga da DR foi ocupada por Gi Prado e Eros, que tiveram o pior saldo da semana. Eles poderiam escapar da berlinda se tivessem feito o melhor tempo na Prova dos Casais, mas Nat e Eike conseguiram o topo do ranking com poucos segundos de diferença.

O terceiro banquinho foi acirrado! Aa trocas de votos foram recheadas de tretas e barracos afiados. Ana e Antony receberam cinco votos de adversários, mas foram salvos aos 45 do segundo tempo: Fran e Júnior tinham as Esferas do poder em mãos, e trocaram os amigos de lugar com Carol e Radamés, colocando os rivais na berlinda.

‌



Emocionante, hein? Agora é sua vez de ajudar o seu casal favorito a permanecer no reality, vote no R7.com!

Veja como votaram os casais:

A votação pegou fogo na Mansão Power! Arte/R7

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Filósofos do Power Couple! Veja as frases e pérolas icônicas dos participantes:

