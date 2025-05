Segredo revelado: Gretchen e Esdras desistem da Prova dos Casais para irem direto para a DR Eles guardaram plano sobre a decisão para pegar os oponentes de surpresa no Power Couple Novidades|Do R7 13/05/2025 - 16h02 (Atualizado em 13/05/2025 - 16h02 ) twitter

Será que a estratégia foi boa? Reprodução/PlayPlus

O Power Couple Brasil é uma caixinha de surpresas! Gretchen e Esdras pensaram em desistir do programa diversas vezes após retorno de Tali e Rafa da DR. Os participantes imaginaram que eles iriam permanecer no jogo e tinham esquecido da ideia de sair, porém, planejaram escondidinhos uma reviravolta. Eles não participaram da Prova dos Casais, pois quem tem o pior desempenho no desafio, vai direto para a DR.

Chegando na Mansão, o casal encontrou Carol e Radamés, que foram vetados da prova, e Gretchen começou a explicar: “É uma estratégia nossa, a gente quer saber como está. A saída do Diego deixou muita gente em dúvida. A gente vai para a DR porque a gente quis!”

No papo, que pegou a judoca de surpresa, a dançarina apontou sobre a primeira berlinda: “Eu achava que a Talira saia com certeza. Preciso entender”. De acordo com Gretchen, o público dará a resposta que ela tanto almeja: “Se eu não voltar, todo mundo vai ter que recalcular a rota!”

Como será que o público vai receber esse recado?

Assista:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Calculando de ponta-cabeça! Prova dos Homens mistura matemática e física no Power Couple:

A semana já começou agitada no Power Couple Brasil! Na segunda (12), os maridos assumiram a direção para fazer valer o dinheiro apostado na terceira Prova dos Homens. No volante, os participantes testaram suas habilidades matemáticas diante de obstáculos da física. Tudo isso, sem esquecer do cronômetro; se liga!