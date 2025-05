Climão! Adriana e Dhomini vetam Carol e Radamés da Prova dos Casais Os rivais estão na lanterna no ranking de saldos da semana do Power Couple Brasil Novidades|Do R7 13/05/2025 - 16h01 (Atualizado em 13/05/2025 - 16h01 ) twitter

Direto para a DR? Casal corre sério risco de ir para a berlinda Reprodução/PlayPlus

Dhomini avisou e cumpriu! O empresário prometeu que apostaria all in em Adriana na Prova das Mulheres para tentar conquistar o título de Casal Power, mas se não conseguisse, faria de tudo para enfrentar a DR contra Carol e Radamés: “Para saber se o público está vendo o que vejo.” De primeira, eles conseguiram vitória no desafio e alcançaram o invejável saldo de R$ 122 mil! De quebra, vetaram os rivais da Prova dos Casais do Power Couple Brasil.

A promessa feita por Dhomini foi cumprida, ele apostou tudo na esposa e conseguiram saltar para o topo dos saldos, mesmo que Rayanne e Victor vençam a Prova dos Casais, não vão alcançar o mesmo valor de Adriana e Dhomini, portanto, eles já são o Casal Power.

Além da alegria de vencer e poder usufruir da Suíte Romã, o casal também vai redistribuir os quartos e receber recado dos filhos. A cereja do bolo foi a possibilidade de vetar os rivais da Prova dos Casais, colocando Carol e Radamés pertinho da DR. Eles estão acima apenas de Eros e Gi Prado, correndo o risco de caírem na berlinda caso os colegas vençam o desafio.

A rivalidade entre Dhomini e Carol nasceu após o empresário questionar o novo penteado de Everton Neguinho.

Relembre:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD.

Dicionário Power! Confira os termos mais usados no reality de casais:

