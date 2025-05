Cozinha da discórdia! Limpeza e comida são motivos de treta na Mansão Power Os participantes se dividiram em dois grupos no Power Couple, fomentando ainda mais as brigas Novidades|Do R7 12/05/2025 - 11h35 (Atualizado em 12/05/2025 - 11h35 ) twitter

A separação dos grupos está cada dia mais nítida Reprodução/PlayPlus

Se a gente discorda de um vizinho ou de um amigo às vezes, imagine 26 pessoas convivendo na mesma Mansão no Power Couple Brasil! Durante os últimos dias, os participantes se dividiram em dois grupos rivais, e a cozinha virou motivo de treta entre eles. Enquanto uns são acusados de não ajudarem na limpeza, outros são criticados por monopolizarem as panelas. Entenda!

No sábado (10), na hora do almoço, Victor foi convidar a todos para se servirem, mas Carol, Radamés, Silvia, André, Tali e Rafa não foram. Ele questionou: “Não estão comendo a comida do inimigo?” Segundo o ator, ele entende a ação, pois também não aceitou o brigadeiro de Francine quando estava com raiva da influenciadora.

Toda a Mansão almoçou, enquanto Silvia preparou outra comida para o grupinho dela. Quando eles chegaram para comer, os rivais saíram rapidamente da mesa. Climão!

Durante a noite, Carol e Rada explicaram para os oponentes o motivo de não se alimentarem com a comida preparada pelos outros: “Teve um dia que a gente ouviu, ‘é porque somos escravas, só a gente que trabalha”. Nat concordou: “Sim, vocês poderiam participar mais, foi até o que a gente falou para vocês!”

Eike confrontou Radamés, alegando que lava as panelas todos os dias, mas nunca viu o ex-jogador limpar qualquer coisa. Por conta das alfinetadas, o sexteto resolveu não comer mais a comida preparada pelo grupo maior: “Não tem panela para todo mundo lavar todo dia. Todo dia tem? Só para vocês que pegam todas as panelas e assumem tudo aqui”, disse Rada. O ator rebateu: “Se eu não fizer, você não vai fazer”.

Tali relembrou um dia que lavou todas as panelas e pratos do almoço, mas deixou um item de molho para amolecer: “Vocês disseram, deixaram a assadeira suja. A gente se ofende com isso e não come mais”. Bia e Nat entenderam o lado das adversárias, mas insistiram para que a comida preparada por elas, continuasse sendo para todos.

Radamés tentou pedir Gretchen revezar o almoço, mas a Rainha do Rebolado contou que já tentou fazer isso em outro reality e não deu certo. Eike opinou: “Mas se um faz a comida, o outro tem que lavar. É básico, não acho que tem que combinar.”

Rayanne também falou que se sentiu muito triste ao ver que fez um banquete com as esposas, mas Tali e Carol estavam comendo pão. Carol explicou: “A gente só está fazendo isso para não gerar esses ruídos e desentendimentos”.

Tenso, hein?

Assista à divisão no almoço:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Confusão, reviravoltas e eliminação chocante: relembre a segunda semana do Power Couple

