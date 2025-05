Brilhando

Todos os dias o casal aparece impecável, mas nas formações da DR, não tem para ninguém! Rafa apareceu com look de oncinha todo metalizado. A peça ficou reluzente contra a luz do estúdio, mostrando a textura escamosa. Andreoli babou com o visual da esposa nos bastidores, e apareceu combinando com a paleta de cores dela. Curtiu o match?

Reprodução/Instagram