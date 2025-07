R$ 1 mil

Com a garantia de que pelo menos não zeraram o investimento, alguns participantes escolheram o menor valor possível. Tali preferiu manter a conta segura na primeira Prova dos Homens; Silvia lembrou do maior medo de André no desafio da queda livre; Antony garantiu que Ana jamais comeria baratas; Emilyn não teve opção, era a quantia que ela tinha na conta; e Cris não confiou na multifuncionalidade de Kadu. Nenhum deles cumpriu as provas citadas

Reprodução/RECORD