R$ 39 mil

O famoso "all in" na primeira prova dos ciclos era representado por essa quantia. Everton arriscou tudo em Emilyn para tentar se apossar da Suíte Romã; Victor criou expectativas para ativar o modo demolidora de Ray; Tali contou com a garantia do "cashback" da Herança da DR; e Eike sentiu a necessidade de completar mais um feito na Mansão. Dentre os competidores, apenas a dentista não teve sucesso

Reprodução/RECORD