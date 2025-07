Rayanne e Victor

Nessa temporada, ninguém bateu os números do casal de atores! Ray completou sete, das dez Provas das Mulheres, e Victor foi bem em oito, das dez! Já na Prova dos Casais, venceram três atividades, tricampeões na Mansão. Sobre os rivais, eles acumularam duas tretas feias com Emilyn e Everton, e Nat e Eike. Já no final do jogo, descobriram treta também com Gi e Diego no Quebra-Power Especial. O saldo da conta conjunta é o maior da edição: R$ 731 mil. Fique ligado! A grande final do Power Couple Brasil 7 é nesta quinta (10), às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Reprodução/RECORD