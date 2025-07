Último brinde

Para fechar a noite com chave de ouro, os apresentadores revelaram uma surpresa que aguardava os casais no corredor da Mansão. Com sede de comemoração, os participantes puderam brindar pela última vez às conquistas que colecionaram no reality e ainda aumentar as expetativas para a que está por vir. A grande final do Power Couple Brasil 7 é nesta quinta (10), às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Reprodução/RECORD