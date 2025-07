Nona DR

Depois de uma Prova dos Casais turbulenta, Tali e Rafa caíram no primeiro banquinho da DR por terem o pior desempenho do desafio. Como estavam com as Esferas do Poder, imaginaram que poderiam se salvar da berlinda. Quando Tali viu os poderes, caiu no choro! Os comandos eram para cancelar um voto ou deixar algum casal votar novamente. Apesar do susto, eles voltaram triunfantes com a eliminação de Cris e Kadu

Reprodução/PlayPlus