Terceira DR!

Na votação, Carol e Rada escaparam do segundo banquinho, pois Gi e Eros tiveram o pior saldo da semana. Além disso, o casal recebeu quatro votos, mas também não foi para a terceira vaga, pois Ana e Antony tiveram uma indicação a mais. Porém, Fran e Júnior estavam com as Esferas do Poder em mãos, e trocaram o casal de amigos por Carol e Rada no último banquinho da DR

Reprodução/PlayPlus