Bandeira branca? Esdras pede perdão a Rafa Pessina por falas pesadas sobre profissão

Após uma semana cheia de adrenalina e tensões no Power Couple, nada mais justo que uma balada para descontrair. A Festa Abacaxi embalou os casais em uma noite cheia de coreografias, desabafos e até pegadinhas. Foi tanta diversão que ainda sobrou energia para brincadeiras de tirar o fôlego no "after"; veja!