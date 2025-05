Desistiram de desistir? Gretchen e Esdras têm nova conversa e planejam surpreender casais Eles pensaram em deixar o programa após volta de Tali e Rafa da DR do Power Couple Novidades|Do R7 10/05/2025 - 12h42 (Atualizado em 10/05/2025 - 12h42 ) twitter

Será que eles ainda estão em dúvida? Reprodução/PlayPlus

Uma dúvida paira sobre a cabeça do casal: pedir para sair ou ficar no Power Couple Brasil? Gretchen e Esdras ficaram inconformados com o retorno de Tali e Rafa da segunda DR do programa, e desde quinta (8) conversam sobre possível desistência. A Rainha do Bumbum também deixou escapar um plano que vai surpreender os oponentes. Entenda!

Assim que os rivais voltaram da berlinda, Gretchen bateu o pé e avisou que iria desistir. O casal gerou o maior caos na Mansão, rachando os participantes em dois grupos e ofuscando o retorno dos rivais. Depois de muitos pedidos de permanência dos amigos, eles resolveram dormir para pensar na melhor decisão com a cabeça tranquila.

Na sexta (9), o casal teve nova conversa: “Estou pensando seriamente em nossa saída daqui. Pensando com cuidado, devagar”, disse Esdras. Gretchen desabafou com o marido, alegando que o importante era pensar no bem-estar: “Não pense que estou feliz, não estou. Vai ser no momento que você falar, é agora!”

O saxofonista respirou fundo e disse que tinha certeza da desistência, porém, a dançarina titubeou: “Você quer sair agora? Tem certeza?” Ela puxou o marido para a piscina e tentou reverter a situação: “Nós combinamos uma estratégia tão legal, vamos pegar todo mundo de surpresa! A gente não falou para ninguém, eles não sabem o que a gente vai fazer!”

Everton quis ajudar o casal, e pediu para conversar com o amigo. No quarto Jabuticaba, Neguinho aconselhou Esdras a não desistir, e contou sobre sua trajetória de vida. O saxofonista confessou: “Estou em fúria! Estou tomando a decisão de sair fora do jogo, até por prevenção da integridade física e mental. Não consigo ouvir a voz do Pessina e da Talira.”

O colega lembrou da importância de se manter firme: “Nunca desisti na minha vida, em nada. Sou um cara muito tranquilo, não gosto de confusão, mas não vou deixar que subam em cima de mim ou da Evelyn. [...] Entendo o que você está sentindo, mas repense. Desistir não pode ser uma opção na vida, não pode!”

Mais calmo, Esdras contou sobre sua nova posição: “Comecei a pensar somente nos pontos positivos da nossa permanência aqui, e uma delas é aquilo que você falou, eles ficaram sozinhos.” Gretchen concordou e detonou Talira: “Eles [amigos] não têm paciência de ficar o tempo todo com ela, ela é cansativa.” Segundo o saxofonista, Tali ‘suga’ os colegas.

Afinal, o que será que o casal planeja fazer para surpreender a todos?

Veja a conversa:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Gretchen e Antony protagonizam número de dança e fazem a Festa Abacaxi ferver:

Após uma semana cheia de adrenalina e tensões no Power Couple, nada mais justo que uma balada para descontrair. A Festa Abacaxi embalou os casais em uma noite cheia de coreografias, desabafos e até pegadinhas. Foi tanta diversão que ainda sobrou energia para brincadeiras de tirar o fôlego no "after"; veja!