Mansão rachada? Casais compram briga de Gretchen e Esdras contra Tali e Rafa Os participantes do Power Couple Brasil estão se dividindo em grupos Novidades|Do R7 09/05/2025 - 11h55 (Atualizado em 09/05/2025 - 11h55 )

De qual lado você está na treta dos casais? Reprodução/PlayPlus

A volta de Tali e Rafa da DR gerou caos no Power Couple Brasil! Assim que os rivais apareceram na porta, Gretchen e Esdras se levantaram do sofá e afirmaram que iriam sair do programa. Nesse momento, os casais se dividiram em dois grupos: alguns rodearam a Rainha do Bumbum e o saxofonista para que não desistissem do reality, outros comemoravam a volta do repórter e da produtora.

A rivalidade entre os oponentes escalou após volta dos casais salvos. Em volta de Tali e Rafa ficaram Carol e Radamés, Gi e Eros, Rayanne e Victor, Silvia e André. O restante do elenco ficou ao redor de Gretchen e Esdras. Ana Paula e Antony estavam desesperados tentando manter a dançarina no jogo, e Emilyn chegou a chorar por medo da amiga desistir.

Gretchen estava furiosa, e soltou: “Ela não vai fazer deboche comigo, até porque ela não é nada. Nem profissão ela tem! Não quero mais conviver com gente baixa, vulgar, gente que provoca!”

Esdras não ficou para trás, xingou Pessina de “repórterzinho de [palavrão]”, e apontou a adversária: “Quem é essa mulher [Tali]? Não é ninguém. É lixo!”

Esdras também exaltou a esposa, alegando que ela é referência para o Brasil: “Tem que respeitar! Essa mulher tem história, ela revolucionou, Anitta veio depois dela, Iza!”

Será que os casais vão desistir dessa divisão, ou a Mansão será rachada para valer?

Veja:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Volta triunfal, carão e ameaça de desistência! Veja como foi a reação da Mansão após a primeira eliminação

