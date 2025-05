Giovanna e Diego são eliminados do Power Couple Brasil, com 26,25% dos votos O casal perdeu a preferência do público na segunda DR do reality; relembre a trajetória deles Novidades|Do R7 08/05/2025 - 23h44 (Atualizado em 08/05/2025 - 23h59 ) twitter

Eles renderam tretas e rivalidades na Mansão Power Edu Moraes/RECORD

Das praias do Caribe à Itapecerica da Serra, Giovanna e Diego se jogaram no Power Couple Brasil 7 e agitaram as estruturas da Mansão. Mesmo com um favoritismo no início do jogo, o casal não conseguiu uma porcentagem suficiente na disputa contra Ana Paula e Antony e Tali e Rafa e foi eliminado com apenas 26,25% dos votos.

Apesar chamarem a atenção dos competidores logo na estreia do programa pela determinação de vencer, os influenciadores não se saíram muito bem nas Provas das primeiras semanas e acabaram em último lugar no ranking dos saldos duas vezes seguidas. Na primeira, conseguiram escapar dos banquinhos, mas, dessa vez, o destino era certeiro.

Logo na primeira semana do confinamento, Giovanna e Diego ascenderam as primeiras faíscas da temporada. Alegando que o casal de influenciadores seria “difícil de engolir”, Everton e Emilyn os entregou o sabor jaca na dinâmica da gelateria.

O desconforto aumentou quando o apresentador utilizou uma fala de Diego que julgou problemática para justificar a escolha. Inabalados, os influenciadores mantiveram a postura e sustentaram a ambição que prometeram no início. A partir de então, a discórdia foi instalada com sucesso e os quatro mantiveram a rivalidade acesa até o fim.

A primeira reviravolta da competição veio logo em seguida quando, achando que estariam no quarto perrengue, representado pela fruta que receberam, o casal ganhou a Suíte Power de bandeja ao poder trocar os envelopes com Gretchen e Esdras. Apesar de começarem o confinamento muito bem instalados, as regalias duraram pouco e os influenciadores foram mandados para a barraca na segunda semana.

E por falar na cantora, ela foi pivô dos outros dois desentendimentos que os influenciadores tiveram na Mansão. Sempre movimentando o jogo, os alimentos foram pautas de algumas tretas na temporada e ninguém escapou das confusões “culinárias”.

O primeiro estresse na cozinha rolou quando Diego cozinhou e comeu uma carne que a artista havia separado para seu marido. Logo quando a poeira da bronca baixou, Giovanna tomou o leite vegetal de Esdras e Gretchen não deixou barato. Contudo, a cantora não sabia que havia sido a influenciadora e, quando ela confessou o feito, o casal aproveitou para acertar todas as contas com a artista.

Além de controlar as confusões que se envolveram, Giovanna e Diego conquistaram boas amizades e mantiveram relacionamentos de respeito com todos os casais. Tali e Rafa, em especial, conquistaram os influenciadores e se tornaram seus melhores amigos na Mansão. Desde o início, Talira se aproximou de Giovanna e os maridos não ficaram para trás na amizade, formando uma aliança.

Após uma montanha-russa de emoções nas primeiras semanas do reality, o casal não conseguiu conquistar o público e, nesta quinta (8), foi o fim do time #DiGi na competição. E agora, como será que ficam seus aliados?

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Barbie e Max Steel! Relembre a trajetória de Gi e Diego no Power Couple Brasil:

