Fran e Junior mudam o rumo da DR e esbanjam sintonia na Prova dos Casais

Já imagina qual será a próxima aventura que os casais vão enfrentar? Reprodução/RECORD

A Arena Power se transformou em um verdadeiro parque de diversões para embalar os casais em uma disputa cheia de altos e baixos, literalmente! Além de muita sintonia, a Prova dos Casais exigiu senso de direção, habilidade nos movimentos e precisão no Power Couple.

Com exceção de Ana Paula e Antony, vetados das Provas da semana, e Silvia e André, vetados desta disputa por Nat e Eike, todos os participantes brigaram por R$ 20 mil na conta e imunidade na DR.

De início, a missão parecia fácil. Sentados cada um em uma ponta de uma gangorra gigante, que girava 360 graus, os integrantes de cada casal precisaram resgatar formas geométricas de um lado e encaixá-las em tubos dos seus respectivos formatos para, então, apertar o botão que parava o cronômetro. O casal que enchesse os três tubos no menor tempo, seria o campeão.

Se liga na estrutura:

‌



Em qual posição você preferiria estar? Reprodução/RECORD

Provando que sintonia é um dos principais pilares de um casal, Rafa Brites e Felipe Andreoli comandaram a Prova juntos. Além de boas orientações e até algumas dicas no decorrer da atividade, o casalzão não escondeu o quanto se divertiu ao ver os competidores subindo e descendo enquanto davam tudo de si.

Olha só:

‌



Como de costume, não faltaram risadas Reprodução/RECORD

Um de cada vez, os casais assumiram as posições e mandaram ver no game. Buscando o equilíbrio perfeito, as estratégias para pegar as peças e levar até o local do encaixe foram pensadas ao som de muita gritaria. Enquanto um se preocupava em alcançar os objetos, o outro precisava fazer o movimento certo para manter o parceiro no topo ou mais perto do chão.

Da mesma forma, na hora de encaixar, a posição precisava ser certeira e muitos participantes tiveram dificuldade para depositar as formas geométricas nos seus devidos lugares. Por isso, o bate boca rolou solto entre os casais e teve até quem discutiu feio na adrenalina do momento.

‌



Confira:

Será que você conseguiria de primeira? Reprodução/RECORD

Apesar dos problemas técnicos, todos os casais cumpriram a missão e o ranking ficou assim: Fran e Junior em primeiro lugar, Rayanne e Vitor em segundo, Bia e Gui em terceiro, Adriana e Dhomini em quarto, Carol e Radamés em quinto, Gi e Eros em sexto, Nat e Eike em sétimo, Tali e Rafa em oitavo, Emilyn e Everton em nono, Giovanna e Diego em décimo, Gretchen e Esdras em décimo primeiro e, em último, Cris e Kadu.

Para ver os tempos exatos de cada dupla, clique aqui.

Seguindo o costume, as posições só foram anunciadas no programa ao vivo e, mais uma vez, os “Bilus” descobriram que viraram o jogo. Correndo o mesmo perigo da semana anterior, Fran e Junior estavam em último lugar no ranking dos saldos, com apenas R$ 21 mil. Mas, deram a volta por cima e garantiram mais uma imunidade na DR.

Surpresos com mais um “plot twist” na competição, o casal não economizou na comemoração e até a apresentadora Rafa Brites reconheceu o bom desempenho da dupla quanto competem juntos. “Isso é que é sintonia”, disparou Rafa Brites.

Veja:

Você torceu pelos "Bilus"? Reprodução/RECORD

Em seguida, a votação cara a cara começou e as tensões tomaram conta da Mansão. Já escolheu que você quer salvar dessa berlinda?

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

