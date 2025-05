Ana Paula e Antony, Giovanna e Diego e Talira e Rafael estão na DR do Power Couple Um dos casais vai deixar o reality nesta quinta (8); entenda como eles foram parar nos banquinhos Novidades|Do R7 08/05/2025 - 00h12 (Atualizado em 08/05/2025 - 00h12 ) twitter

Corra para o R7.com e tente salvar os seus favoritos

A primeira eliminação do Power Couple Brasil 7 já tem data marcada. Nesta quinta (8) um dos casais vai deixar o reality e cabe a você tentar manter o seu favorito na competição. Então, não economize nos votos no R7.com.

Os banquinhos da DR foram ocupados na nesta quarta (7) e, como de costume, a tensão correu solta pela Mansão. No final da noite, Ana Paula e Anotny, Giovanna e Diego e Talira e Rafael levaram a pior e enfrentam a disputa pela preferência do público. Entenda como foi a formação.

Por receberem a menor quantidade de votos do público (27,47%) na DR falsa, a influenciadora e o modelo já haviam garantido a vaga na berlinda eliminatória desde a semana passada. Por isso, foram vetados de todas as Provas seguintes e lhes restou, então, aceitar o temido destino.

Os outros banquinhos, assim como da primeira vez, contaram com três novas duplas. Sendo os participantes que fizeram o pior tempo na Prova dos Casais, os que tiveram o pior saldo da semana e os mais votados pelos outros competidores.

Por se darem mal na Arena Power, Cris e Kadu ocuparam a segunda vaga. Em último lugar no ranking, com apenas R$ 27 mil na conta, Giovanna e Diego se juntaram aos casais da zona perigosa. E por último, após receber três votos da Mansão e ter esse número dobrado pelo poder da esfera verde de Gretchen, Tali e Rafa fecharam a formação.

Contudo, apenas três casais iriam para o julgamento do público. Então, coube a Ana Paula e Anotny escolherem um deles para não enfrentar na DR. Após analisar as opções, os “blindados” tiraram Cris e Kadu da mira da eliminação.

Agora, cabe a você se jogar no R7.com e lutar para manter os seus favoritos no game. Um dos casais vai deixar a competição no programa desta quinta (8), não perca!

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Publicidade

