Gi Menezes chora ao lembrar bronca de Gretchen: 'Esdras não depende só de leite para viver' A influenciadora está com raiva da exposição que a dançarina fez no Power Couple Brasil Novidades|Do R7 07/05/2025 - 17h37 (Atualizado em 07/05/2025 - 17h37 )

Giovanna caiu em lágrimas depois do ultimato Reprodução/PlayPlus

Segredo revelado... Para o público do Power Couple! Após ultimato de Gretchen, Gi Menezes contou para Diego que foi ela quem bebeu o leite de aveia. A dançarina deu uma bronca na galera, pois Esdras só toma a bebida por ter alergia à caseína. Gi chorou conversando com o namorado. Será que ela vai confessar para a Rainha do Bumbum?

“Nossa, que raiva que eu tô”, iniciou Gi em bate-papo com Diego. Ela explicou que colocou o leite de aveia na lista de itens para pedir para a produção antes de entrar no reality, e não imaginava que causaria climão ao consumi-lo. Diego aconselhou a amada a conversar com Gretchen e explicar que também gosta da bebida: “A gente não tem dinheiro para ficar comprando sempre esse leite”.

Entre lágrimas, ela soltou: ‘Ele [Esdras] não depende só de leite para viver. Só tomo uma vez por dia. São quatro litros, é muita coisa. Vou ter que fazer jejum intermitente nessa casa?”.

Giovanna ficou ainda mais chateada por achar que o namorado estava concordando com Gretchen durante a bronca, ele negou. “Todo mundo fica com medo dela, eu não tenho medo”, disse a influenciadora. Diego relembrou a treta da carne, e Gi rebateu: “Não consigo ficar calada!”

‌



O leite azedou, hein?

Reveja a bronca:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

