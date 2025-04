Gretchen se irrita com Diego por divisão de carne, e Giovanna aponta: ‘Bem senhorinha’ Entenda o mais novo conflito do Power Couple Brasil 7 Novidades|Do R7 30/04/2025 - 15h12 (Atualizado em 30/04/2025 - 15h12 ) twitter

Será que a confusão pode escalar para uma treta? Reprodução/PlayPlus

Se era confusão que o público queria, é isso que o Power Couple Brasil 7 está servindo! Durante o primeiro dia de confinamento, uma simples peça de carne congelada gerou climão na Mansão. Gretchen ficou brava por Diego comer a proteína que ela tinha separado para o marido e reclamou com os amigos. Já Giovanna, desabafou com Talira e chamou a rainha dos memes de ‘senhorinha’.

Depois do programa ao vivo, na terça (29), os competidores tomaram conta da cozinha para fazer uma boquinha. Segundo Gretchen, ela deixou um pedaço de carne separado para Esdras, e Diego pegou: “Se fosse há anos atrás, teria dado um pau aqui ontem, que era o que ele queria, VT. Só que entrei na despensa e calei minha boca. Se ele [Esdras] estivesse aqui na hora que ele [Superbi] falou comigo naquele tom, pode ter certeza que tinha dado cagada!”

Gretchen avisou aos colegas que se alguém desrespeitá-la, o marido vai entrar na confusão. Victor estava na conversa, e tentou colocar panos quentes na situação, mas a rainha do bumbum continuou. Ela explicou que pegou uma peça de carne grande e separou na despensa, porém, uma galera passou por lá e usou no almoço. Então, Bia contou à Gretchen que havia sobrado um pedaço, foi essa sobra que ela escondeu no freezer e Diego pegou.

Apesar da comida ser para todos, a cantora ficou chateada por já deixar a carne cortada e salgada, escondidinha atrás dos nuggets.

Do outro lado da confusão, Giovanna contou o mal-estar para Talira: “Tem que pensar que a gente está vivendo em grupo, né?” Conforme a influenciadora, a adversária também já se mostrou sem paciência ao dizer no primeiro dia de confinamento que alguém pegou o acelerador dela. Giovanna brincou sobre o vocabulário da cantora, que se referia ao bronzeador: “Ela chama de acelerador, bem senhorinha, né?”

Talira riu, pois não tinha entendido do que Gretchen estava falando. Gi concordou: “Porque ela é uma senhorinha, mas não é. Ela é tipo gostosona”.

Voltando ao assunto da carne, na opinião da influenciadora, Gretchen errou: “Ele não fez na maldade, e ela não aceitou a desculpa dele”. Talira acredita que a oponente “levou para o coração”, e Gi concordou, dizendo que Diego contou que foi chamado de sem-educação após o pedido de desculpas.

Veja a conversa:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

