Giovanna reclama do comportamento de Gretchen na cozinha | Power Couple

Veterana em realities, Gretchen já está causando incômodo no Power Couple. Na manhã desta quarta-feira (30), Giovanna reclamou com Tali sobre o comportamento individualista da cantora na cozinha. Segundo Giovanna, Gretchen não tem pensado no coletivo ao cozinhar e até se estranhou com Diego por causa de carne.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.