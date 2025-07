Saiba todas as porcentagens das DRs do Power Couple Brasil 7 Os fãs não abandonaram seus favoritos e entregaram tudo nas votações no R7.com Novidades|Do R7 11/07/2025 - 00h02 (Atualizado em 11/07/2025 - 00h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Qual foi a sua berlinda favorita? Reprodução/RECORD

No Power Couple Brasil 7, o elenco explosivo enfrentou DRs de peso e os fãs do reality não economizaram nos votos no R7.com para tentar salvar seus favoritos da eliminação. Bateu a curiosidade para descobrir todas as porcentagens? Olha só:

Primeira DR (falsa)

Giovanna e Diego 36.91%

Tali e Rafa 37.57%

‌



Ana Paula e Antony 27.47%

Segunda DR

‌



Ana Paula e Antony 43.64%

Tali e Rafa 30.11%

‌



Giovanna e Diego 26.25%

Terceira DR

Carol e Radamés 50.38%

Gretchen e Esdras 28.70%

Gi e Eros 20.92%

Quarta DR

Carol e Radamés 43.53%

Silvia e André 31.38%

Fran e Júnior 25.09%

Quinta DR

Tali e Rafa 53.76%

Emilyn e Everton 24.60%

Bia e Gui 21.64%

Sexta DR

Carol e Radamés 52.06%

Adriana e Dhomini 29.78%

Emilyn e Everton 18.16%

Sétima DR

Adriana e Dhomini 47.73%

Nat e Eike 26.53%

Ana Paula e Antony 25.74%

Oitava DR

Cris e Kadu 34.46%

Ray e Victor 33.80%

Silvia e André 31.74%

Nona DR

Nat e Eike 50.22%

Tali e Rafa 36.32%

Cris e Kadu 13.46%

Décima DR

Carol e Radamés 45.37%

Adriana e Dhomini 32.48%

Nat e Eike 22.15%

Décima primeira DR (última)

Carol e Radamés 60.95%

Ray e Victor 27.51%

Tali e Rafa 11.54%

Grande final

Carol e Radamés 54.24%

Adriana e Dhomini 41.84%

Ray e Victor 3.92%

Já está com saudades do Power Couple Brasil 7? Assine o PlayPlus e reveja a temporada quando e onde quiser.

Mais de 120 looks! Relembre os figurinos de Rafa Brites e Andreoli no Power Couple:

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Além de talentosos, Rafa Brites e Felipe Andreoli mostraram que são estilosos! Desde o primeiro dia do Power Couple Brasil, o casal vestiu looks cheios de personalidade, brincou com tendências e passeou por diversos estilos. Que tal rever alguns dos melhores?