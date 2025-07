Ray e Victor disparam sobre rivais: ‘Vão perder todo o dinheiro que ganharam lá dentro pagando processo’ O casal participou da Live dos Finalistas nesta sexta (11) Novidades|Do R7 11/07/2025 - 13h24 (Atualizado em 11/07/2025 - 13h24 ) twitter

Acompanhou o bate-papo com o casal? Reprodução/Instagram

Mais tranquilos após toda a emoção da final do Power Couple Brasil, Rayanne e Victor soltaram o verbo na Live dos Finalistas desta sexta (11)! Lucas Selfie perguntou tudo o que o público queria saber, e o casal respondeu na lata, sem pestanejar. Rolou papo sobre processos, amizades e polêmicas.

Assim que chegou, Ray quis saber o que as aliadas estavam conversando no dia do flagra na academia. Selfie contou que Carol, Tali e Silvia estavam fofocando sobre o jeito da atriz de se aproximar delas. Ray disse que não havia reciprocidade na amizade, mas se aproximou com humildade: “Meu sexto sentido estava certo!”

E por falar em amizade, Victor revelou: “Eike é meu amigo de fora, de jogar bola, amo ele de coração. [...] Quando vi aquela calcinha, achei que era da Ana”, explicou, sobre a brincadeira de colocar a peça íntima na maçaneta da porta.

Selfie falou que o ator tem algum problema com peças íntimas, pois também reclamou do biquíni da Gi Menezes. Victor alegou que não passou de visão cultural, e achou falta de respeito usar a peça na cozinha: “Tem tantos casais, não precisava disso!”

Ray lembrou do ‘sarrafo da humilhação’, quando foram massacrados no Quebra-Power: “No nosso caso, essa história não é verdade”, afirmou sobre a acusação de ter sido amante. A atriz lembrou que Adriana contou para Victor que nasceu do romance de um homem e uma amante: “Ele mantinha duas famílias, e a Adriana veio desse relacionamento”.

A atriz entende que as histórias sempre pesam para o lado da mulher, e que no caso da dinâmica, Gi, Emilyn e Everton quiseram humilhá-la. Na história da mãe de Adriana, a mulher também foi massacrada, ao invés do homem, que era casado.

Selfie mostrou vídeo do Everton disparando as ofensas no Quebra-Power, e Victor soltou: “Ofender as pessoas que mais amo na vida, minha esposa e filhas, mexe num lugar que não é bom para ninguém!”.

O ator explicou: “Tive um processo muito longo de reaproximação com minhas filhas”, falou, dizendo que existe muita gente envolvida: “Se fosse na rua, tinha ido para cima dele [Everton]”.

Ray deixou bem claro que não vai deixar barato: “A gente já entrou com uma ação, vamos processar eles. [...] Eu quero que eles provem o que falaram se é verdade. Vão perder todo o dinheiro que ganharam lá dentro pagando processo”. Segundo a atriz, o casal vai mover ação contra Gi e Diego, Emilyn e Everton.

Selfie aproveitou para mostrar publicação da ex-esposa do Victor, que concordou com as palavras: “Quanto melhor estou financeiramente, mais vou ajudar as meninas!”

O apresentador zombou: “Esse Power vai render uns processos bons, hein?”

Mudando um pouco de assunto, Victor lembrou do momento que segurou Dhomini na explosão do comunicador contra Carol: “Ele não fez força, tenho essa coisa protetora”. Na opinião do ator, o comunicador não iria atacar a judoca.

Após assistirem a alguns vídeos em que Carol aparece falando mal deles, o casal parece ter mudado um pouco de opinião sobre a aliada: “Antes sozinha do que mal acompanhada”.

Aproveitando o ensejo, Selfie comentou sobre a aproximação de Victor com Dhomini na reta final do jogo: “Me sinto muito bem conversando com ele”, explicou o ator, alegando que o comunicador é muito inteligente e que aproveitou para falar com ele nos últimos dias por Dhomini não ter aliados em volta.

“A gente não ficava em cima do muro, a gente era o próprio muro”, opinou Ray sobre a divisão de grupos da Mansão e apontamentos dos participantes de que não deveriam trocar ideia com os ‘inimigos’.

Por fim, o casal deixou um recadinho especial para os fãs. Ray começou: “A gente quer agradecer muito, muito obrigado por terem nos deixado sonhar o Power Couple!” Victor completou: “Enquanto essa mulher estiver do meu lado, vou ser o escudo dela!”.

Reveja a live:

Já está com saudades do Power Couple Brasil? Assine o PlayPlus e reveja tudo o que rolou na temporada quando e onde quiser!

