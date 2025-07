‘Vai responder lá fora por todos os atos que teve aqui dentro’, dispara Carol sobre Dhomini A atleta e Radamés foram os campeões do Power Couple e analisaram trajetória no programa Novidades|Do R7 11/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 11/07/2025 - 12h58 ) twitter

Curtiu a última Cabine de Descompressão? Reprodução/PlayPlus

O Power Couple Brasil 7 terminou na noite da quinta (10), com Carol e Radamés como os grandes campeões da temporada, após disputarem a final com Adriana e Dhomini, que ficaram em segundo lugar, e Rayanne e Victor, terceiros colocados.

Carol e Radamés venceram o reality com 54,24% dos votos do público e faturaram o prêmio de R$ 446 mil. Depois que Rafa Brites e Felipe Andreoli anunciaram o resultado no programa ao vivo na TV, os campeões participaram da última edição da Cabine de Descompressão desta temporada, atração comandada por Lucas Selfie. Rayanne e Victor e Adriana e Dhomini também estiveram no bate-papo.

Selfie questionou os campeões sobre o que deu a vitória a eles e Carol analisou a participação no reality. “Eu e o Rada nos completamos, não só em relacionamento, mas personalidade também. Enquanto vou mais para o embate, discuto, argumento, o Rada tem mais carisma, é mais engraçado, divertido, coração. Então, acho que a gente ficou dentro dos pilares que são importantes para um jogo bom. Temos uma afinidade muito grande, qualquer coisa ali não era motivo para a gente se desestabilizar, brigar. Acho que isso torna o jogo mais forte”.

Já Radamés avaliou o que foi mais difícil para ele dentro do reality e ressaltou a relação com Dhomini. “As provas eram muito difíceis, mas a convivência com o Dhomini, a partir da segunda semana, quando eu vi o que realmente ele pensava de mim e da Carol, ali, realmente a convivência ficou mais difícil dentro da casa”.

‌



Durante a conversa, Selfie exibiu alguns VTs das brigas e discussões que ocorreram na Mansão Power, e Carol explicou sua estratégia em um bate-boca que teve com Eike. “Minha estratégia era me posicionar na frente toda vez que tivesse algum embate homem com homem. Porque o homem tem mais essa coisa do ego e ali qualquer meio empurrãozinho pode gerar uma expulsão. Eu tenho um autocontrole absurdo, então, se eu me posiciono na frente de uma briga, sei que dali não estaríamos colocando nossa trajetória em risco”.

Durante a entrevista, o clima tenso entre Carol e Radamés, e Adriana e Dhomini permaneceu, mostrando que a rivalidade continua e os embates ocorridos dentro do reality ainda não foram esquecidos.

‌



Questionada sobre o que levará de bom da participação no Power Couple, Carol foi firme em sua opinião e deixou claro que não conseguiu ainda digerir as fortes discussões que teve com Dhomini. “Tem muita coisa de positivo que a gente vai levar para a vida, mas tem coisas que a gente não vai esquecer, não vai passar a régua. O caso do Dhomini é uma delas e eu já falei que ele vai responder lá fora por todos os atos que ele teve aqui dentro!”, disparou a atleta.

A entrevista completa de Carol e Radamés e dos outros finalistas do Power Couple Brasil 7 na Cabine de Descompressão está disponível no PlayPlus, assim como as edições anteriores da atração, com todos os casais que participaram desta temporada do reality.

‌



Casal Furlan no topo e finalistas premiados! Saiba tudo o que rolou na final do Power Couple

