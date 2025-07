Ninguém sai de mão vazia! Descubra os prêmios que aguardam os finalistas do Power Couple Felipe Andreoli revelou uma surpresa inédita da grande final; entenda Novidades|Do R7 10/07/2025 - 09h57 (Atualizado em 10/07/2025 - 10h09 ) twitter

Os apresentadores serviram mais um spoiler para o público Reprodução/RECORD

Cheia de emoções e reviravoltas, a reta final do Power Couple Brasil não cansa de surpreender o público e os casais que seguem na competição. Agora, restam apenas três duplas na Mansão e, nesta quinta (10), uma delas vai colocar no bolso todo o valor acumulando ao longo da temporada.

Dessa vez, contudo, todos os finalistas vão se dar bem após o resultado do grande vencedor do reality. Logo antes da última eliminação nesta quarta (9), Felipe Andreoli avisou que, além do casal que ficar em primeiro lugar, o segundo e terceiro colocados também contam com prêmios de tirar o fôlego.

Cumprindo o seu papel de rei dos spoilers, Andreoli recebeu uma novidade direto no forno da produção do programa e revelou na hora para o público.

Nem mesmo Rafa Brites estava sabendo das surpresas e não escondeu as caras e bocas com a informação “secreta”.

‌



“Temos boas notícias, o [casal que ficar em] segundo lugar vai ganhar um carro zero quilômetro. E o terceiro [colocado], ganha R$ 50 mil”, revelou o apresentador. A loira se empolgou com o acervo de prêmios e comemorou: “Que tudo”.

Olha só:

‌



Fique ligado! A grande final do Power Couple Brasil 7 é nesta quinta (10), às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Rumo ao prêmio! Relembre a trajetória dos finalistas do Power Couple Brasil 7:

São eles, os maiorais do Power Couple Brasil 7! Depois de dias de provas dificílimas, tretas pesadas, momentos divertidos e muito chamego, os três casais finalistas da temporada estão a um passo do grande posto de campeões. Quem será que leva o prêmio? Por enquanto, bora relembrar a trajetória deles em números!