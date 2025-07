Tali e Rafa são eliminados do Power Couple, com 11,54% dos votos O casal se deu mal na disputa pela preferência do público na reta final do jogo Novidades|Do R7 09/07/2025 - 23h35 (Atualizado em 09/07/2025 - 23h35 ) twitter

A estadia deles na Mansão movimentou o game Arte/R7

O sonho do Power Couple Brasil 7 chegou ao fim para Talira e Rafael. O casal ocupou os primeiros banquinhos da última DR e enfrentou a preferência do público ao lado de Carol e Radamés, e Rayanne e Victor. Após conseguir apenas 11,54% da preferência do público, o casal deixou a Mansão Power nesta quarta (9).

Tali e Rafa caíram na berlinda devido ao pior rendimento na Prova dos Casais. Apenas a dupla que garantisse o menor tempo, ficaria livre da DR. Adriana e Dhomini venceram a disputa e foram direto para a final.

Trajetória

O casal entrou um pouco tímido no jogo, e de cara criaram vínculos fortes com Giovanna Menezes e Diego Superbi. Os quatro caíram na primeira DR da temporada ao lado de Ana e Antony, mas a eliminação era falsa.

Na segunda berlinda, a mesma formação aconteceu, surpreendendo a todos! Tali e Rafa foram novamente os mais indicados pela votação cara a cara e seguiram para a berlinda com os melhores amigos. Dessa vez, Gi e Diego foram eliminados, e apesar da felicidade por retornarem ao jogo, Tali e Rafa ficaram tristes por perderem os aliados.

‌



Na mesma noite, o Casal Power da semana, Nat e Eike, colocou Tali, Rafa, Carol, Radamés, Silvia e André para dormirem na sala. O perrengue fez o sexteto unir laços, e eles acabaram virando um grupo forte. Ao mesmo tempo em que criavam alianças, Tali e Rafa viam a rivalidade com Gretchen e Esdras aumentar.

O start da treta aconteceu em uma dinâmica premiada, na qual Tali disse que os ‘bons’ foram para a final da brincadeira. Gretchen levou para o coração, e desde aquele dia, passou a apontar a produtora em dinâmicas negativas. Quando Tali e Rafa voltaram triunfantes da segunda DR, a dançarina e Esdras ameaçaram sair do programa e xingaram os rivais.

‌



Houve pedido de desculpas do saxofonista, e depois de Gretchen e Esdras voltarem de uma berlinda, a paz foi selada entre as esposas. Mesmo assim, na semana em que Tali e Rafa garantiram o posto de Casal Power, e pretendiam colocar a dançarina para dormir no sofá, Gretchen e Esdras desistiram do reality, dando fim a rivalidade.

Depois da desistência da grande rival, Tali e Rafa não tiveram grandes embates. Nat e Eike acenaram um pequeno atrito: de um lado o ator falava que a produtora andava como um robozinho, e do outro, Tali dizia que Eike era falso por parabenizar sua volta da DR quando o melhor amigo dele foi eliminado.

‌



O fato é que Tali e Rafa curtiram mais momentos de paz do que brigas após saída de Gretchen. A produtora se jogava nas festas, mostrando um lado superstar todas quando tomava alguns drinks. E o casal estava sempre bem-humorado, fazendo brincadeiras e criando vínculos.

Por um deslize na Prova dos Casais, eles acabaram caindo na nona DR, mas voltaram para a Mansão devido à eliminação de Cris e Kadu. Uma semana depois, venceram o leilão da última Esfera do Poder, e garantiram imunidade na berlinda.

Tali e Rafa chegaram ao Top 4 da temporada, mas não conseguiram o melhor tempo na última Prova dos Casais para irem direto para a final, e caíram na DR. Será que a falta de embates levou o público a não salvar a dupla?

Fique ligado! A grande final do Power Couple Brasil 7 é nesta quinta (10), às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Amigos e rivais: relembre a passagem de Tali e Rafa no Power Couple Brasil

