Tali faz performance ao som de Joelma | Power Couple

Tali se soltou na festa desta sexta-feira (13) e decidiu fingir ser a Joelma em uma das músicas mais famosas da cantora. Ela até contou com um corpo de baile composto por Silvia e Rayanne. A produtora só não contava com um tombo que levou depois de “bater o cabelo” várias vezes. Veja!



