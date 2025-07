Abrindo as portas da final! Casais extravasam as emoções na Prova Especial do Power Couple A dupla vencedora carimbou o passaporte para o pódio da temporada Novidades|Do R7 09/07/2025 - 10h20 (Atualizado em 09/07/2025 - 10h20 ) twitter

Curtiu o último desafio? Reprodução/RECORD

Fechando a Arena Power com chave de ouro, o Top 4 do Power Couple Brasil se jogou no último desafio da temporada na terça (8). Valendo uma vaga direto na grande final do reality, a Prova Especial exigiu muita agilidade e força dos casais, que puderam extravasar todos os sentimentos em um circuito difícil de atravessar.

Dessa vez não teve veto, mas o esquema da atividade foi o mesmo da Prova dos Casais: cada dupla teve o seu momento de realizar a missão e a que finalizasse no menor tempo, levaria a melhor. Quanto às outras três, tiveram lugar garantido na DR que vai definir o pódio da Mansão.

No trabalho em dupla, os parceiros de vida foram divididos em dois corredores com cinco portas cada, que só poderiam ser abertas com uma ferramenta específica. Os equipamentos estavam escondidos em caixas de areia respectivas para as etapas do desafio e deveriam ser desenterradas e utilizadas pelas mulheres para, só depois, chegar nas mãos dos homens.

Apenas quando elas conseguissem passar de “fase”, poderiam entregar as ferramentas para o amado. Após abrirem todas as portas, finalizando o circuito, os participantes ainda precisaram acender sua metade de um coração luminoso para, assim, parar o cronômetro.

Se liga:

Sentiu a pressão? Reprodução/RECORD

Seguindo a tradição do reality, Rafa Brites e Felipe Andreoli não poderiam ficar de fora da despedida da Arena Power. Juntos pela última vez no comando de uma prova, os apresentadores aproveitaram cada segundo, como sempre fizeram.

Além de orientar os competidores, o casalzão não escondeu as emoções com os desempenhos e antes mesmo de a atividade começar, a loira confessou para o maridão: “Eu já estou com saudades até de você, que mora comigo. Não quero que isso aqui acabe”.

Confira:

Como de costume, eles arrasaram nos looks Reprodução/RECORD

Assim como nos outros desafios em dupla, cada casal utilizou as próprias estratégias na tentativa de um melhor desempenho. Teve ferramenta jogada nos ares, dicas de como utilizá-las da maneira mais eficiente, incentivo de sobra e muita “força do ódio” descarregada nos obstáculos.

Considerando o histórico da Arena Power na temporada, o Top 4 entrega tudo quando o assunto é alta performance nos desafios. Dessa vez não poderia ter sido diferente e os competidores deram a vida na tentativa de escapar do perrengue de cair na última berlinda.

Olha só:

Como você acha que se sairia na missão? Reprodução/RECORD

Após todos os casais abrirem suas portas, Adriana e Dhomini ficaram no topo do ranking dos desempenhos. Em seguida, veio Carol e Radamés no segundo lugar, Rayanne e Victor no terceiro e, por último, Tali e Rafa.

Clique aqui e descubra quanto tempo cada dupla levou para completar a missão.

No programa ao vivo, os apresentadores criaram um clima de suspense na medida certa ao começarem anunciando do quarto casal colocado até o primeiro.

Com pouco mais de um minuto de diferença do casal Furlan, a corretora e o comunicador levaram a melhor e não economizaram na comemoração ao descobrirem a notícia. “Eu segui todas as dicas do Dhomini e deu certo”, desabafou Adriana.

Veja o momento:

O que você achou do resultado? Reprodução/RECORD

Com isso, os atletas, os atores, a produtora e o repórter formaram a última DR da temporada. Nesta quinta (9), um deles vai deixar o game e você não pode perder! Já começou a votar no seu favorito?

Fique ligado! A grande final do Power Couple Brasil 7 é nesta quinta (10), às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

A volta dos que já foram! Casais eliminados participam do Quebra-Power Especial e clima ferve na Mansão:

