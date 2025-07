Carol e Radamés, Rayanne e Victor, e Tali e Rafa estão na última DR do Power Couple Adriana e Dhomini se deram bem na Prova Especial e foram direto para a final do reality Novidades|Do R7 08/07/2025 - 23h49 (Atualizado em 08/07/2025 - 23h49 ) twitter

Corra para o R7.com e não economize nos votos! Arte/R7

O top 4 do Power Couple Brasil já está de olho no prêmio e um dos casais conseguiu garantir uma vaga na final graças à Prova Especial desta terça (8). O último desafio da temporada exigiu muita sintonia das duplas, e Adriana e Dhomini escaparam da DR que vai definir o pódio da competição.

Já Carol e Radamés, Ray e Victor e Tali e Rafa enfrentam a preferência do público, e cabe a você tentar manter o seu favorito no game. A última eliminação do game acontece nesta quarta (9), então, não economize nos votos no R7.com.

Sem mistério, Rafa Brites e Felipe Andreoli “invadiram” a Mansão para anunciar o casal com o menor tempo no desafio e, consequentemente, os que ocupariam os temidos banquinhos.

Com melhor desempenho na Arena Power, A corretora e o comunicador avançaram no jogo e estão na final.

‌



Agora, é com você! Ajude a salvar a sua dupla favorita votando no R7.com. Uma delas vai deixar a competição nesta quinta (9), não perca!

Fique ligado! A grande final do Power Couple Brasil 7 é nesta quinta (10), às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

A volta dos que já foram! Casais eliminados participam do Quebra-Power Especial e clima ferve na Mansão:

