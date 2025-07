Adriana defende atitudes de Dhomini no Power Couple e detona Carol: ‘Maquiavélica’ O casal abriu o jogo na Live dos Finalistas e não fugiu de polêmicas Novidades|Do R7 11/07/2025 - 15h16 (Atualizado em 11/07/2025 - 15h16 ) twitter

Gostou do bate-papo com o casal? Reprodução/PlayPlus

A galera estava aguardando ansiosamente as reações de Adriana e Dhomini na Live dos Finalistas do Power Couple Brasil 7. Lucas Selfie tocou em todos os pontos que o público queria saber das opiniões do casal vice-campeão do reality, e eles rebateram, mostrando sua visão. Confira!

Eles chegaram no bate-papo um tanto ariscos: “A gente não sabia se mostrava realmente as coisas boas que a gente fazia, ou se ficava fixando naquele único episódio que o Dhomini se descontrolou”, disse Adriana. Selfie afirmou que o programa mostrava tudo 24 horas por dia, mas Dhomini discordou: “Não mostrou tudo, não, tenho certeza!”

Selfie lembrou que eles ganharam um automóvel zero quilômetro, e o comunicador comemorou: “Pagar um carro em três meses tá bom!”

Ele também ficou feliz pela esposa: “Vai aumentar a visibilidade da Adriana, ela é corretora de imóveis”. Já ela, brincou: “Qual é o próximo reality? A Fazenda? Bota eu e Carol lá dentro?”

Selfie serviu uma receita especial para o casal experimentar, e perguntou quem eles convidariam para um churrasco. Dhomini citou todos os que foram aliados no programa, até Victor. Nesse momento, Adriana pontuou: “Chamaria o Victor sem Rayanne!”

Após comerem, eles assistiram à treta fatídica com Carol, e Lucas quis saber se o início do barraco foi devido ao cabelo descolorido de Everton. Dhomini negou: “Sou um cara oponente ao sistema quando se trata de racismo estrutural”, pontuou.

O comunicador lembrou de uma cena: “Perguntei, qual negro come na tua mesa? Aí o Radamés falou, minha empregada come na minha mesa. [...] Falar sobre racismo estrutural é necessário.”

Adriana complementou, alegando que Carol iniciou a pauta: “Ela impõe a opinião dela até você se calar ou aceitar”.

Selfie quis saber se Dhomini iria partir para cima da judoca no momento da treta explosiva. Ele explicou: “Nunca, sou um macho, nunca encostei a mão em uma mulher se não for para fazer carinho, se não for para proteger. Mulher é um ser sagrado, gera outra vida, nunca, se tivesse soltado, ia continuar xingando. Só isso ia acontecer, não sou louco de fazer um negócio desse, não sou louco. Se fosse um homem enfiando a mão na minha cara, talvez me defendesse!”.

Adriana também quis explicar: “Poucas vezes na vida vi ele ficar daquele jeito, mas eu nunca tinha visto ele pronunciar aquelas palavras, nem para homem, nem para mulher, fiquei muito assustada, mesmo. Foi uma coisa muito pesada, a pressão lá dentro aumenta muito o volume”.

Dhomini pediu para Selfie fazer um teste e contar quantas vezes a Carol vai falar “eu” na Live dos Campeões, logo após o bate-papo dele. E também contou que Adriana encheu o saco para ele pedir desculpas à judoca: “Passou a noite inteira chorando desesperado pelo que fez”, alegou a corretora.

Adriana disse que não iria apedrejar o marido na frente dos outros, mas conversou com ele na Suíte Power, e detonou Carol: “Ela foi maquiavélica!”

Dhomini pontuou que se arrepende das palavras, não da briga com a rival, e disse que a Gretchen desistiu do programa por causa da Carol. Selfie lembrou que a Rainha do Rebolado já tinha pensado em desistir várias vezes.

O apresentador perguntou dos processos que Carol afirmou que vai mover contra Dhomini, e Adriana respondeu: “Não chegou nada até agora. Se ela processar, vamos nos defender”. Nesse momento, Selfie brincou: “Foi o carro embora!”

Lucas também perguntou sobre o emocional de Dhomini, que ficou bastante nervoso várias vezes no programa. O comunicador explicou: “Sou um sobrevivente, você não sabe o que já passei na vida”. Ele disse que apanhava de chicote do pai e vivia em um bairro violento na infância: “Fico o tempo inteiro em alerta, desde criança sou assim”.

Sobre ter ficado mais quieto nos Quebra-Powers, Dhomini contou que usou a estratégia de um urso, que guarda as energias hibernando: “Estava exausto!”.

Adriana reviveu falas de Carol e soltou: “Por que quando um homem fala que vai rachar todo mundo no meio é recriminado, e dito como agressor, e ela no vídeo da varanda com o Everton falou sobre Ana e Antony, que pegaria os dois e partia no meio, depois falou que passaria o carro em outro participante, ela não é agressiva? Ou é tudo feminista?”

Eles também lembraram da cena em que Cris e Everton brigam durante votação: “Isso é racismo estrutural, ela nem viu o que fez”. Adriana defendeu o marido das acusações de que ele é agressivo: “Procurar uma agressão ele nunca vai”.

Dantinhas, comentarista de reality, perguntou sobre as falas de Adriana e Dhomini sobre Carol: “Somos um casal que vivemos no modelo masculino e feminino, temos vários amigos gays, vários amigos que vivem no mesmo gênero, só que eu e Adriana escolhemos viver no modelo hétero. Quando falo que Carol tá no masculino mais ativo que o feminino, preciso me aprofundar para não ficar raso, todos nós temos masculino e feminino”, disse Dhomini.

Adriana completou: “O que me incomoda é ela tomar frente e fazer disso um jogo desleal. [...] Meu papel de mãe e de mulher deve ser mais forte, o papel dele de homem e provedor deve prevalecer, se isso for trocado, machuco o masculino dele e acabo desvalorizando, ele se perde naquilo. Posso ser o homem da relação, sei trocar pneu, furar com furadeira”.

Adriana falou que Carol tentou colocar o nicho de mulheres que são agredidas contra Dhomini, e citou que a irmã do marido apanhou muito do esposo, até ter coragem de falar com eles e sair dessa situação.

No final do papo, Adriana agradeceu os fãs: “Para vocês, nós somos os campeões verdadeiros. E ter vocês como admiradores é muito mais valioso, nós como segundos colocados, temos vocês, eles, só têm o prêmio!”

Reveja a live:

