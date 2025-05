Gretchen faz as pazes com Tali: ‘Era um problema fictício’ Após uma conversa sincera, as participantes deram um fim à rivalidade no Power Couple Brasil Novidades|Do R7 19/05/2025 - 14h06 (Atualizado em 19/05/2025 - 14h06 ) twitter

A paz foi selada entre as rivais no reality Reprodução/PlayPlus

Atenção, isso não é teste: Gretchen e Talira conversaram tranquilamente pela primeira vez no Power Couple Brasil e colocaram um ponto final na rivalidade. A rainha do rebolado assumiu que não tinha motivos para odiar a oponente, e elas selaram a paz com abraços e conselhos.

O ódio entre as participantes nunca foi explicado, afinal, nem elas mesmas sabiam o motivo. Na tarde desta segunda (19), Tali foi convidada para conversar no quarto de Gretchen, e pela primeira vez na temporada, bateram um papo tranquilo.

A produtora iniciou: “Você me chamou na DR de falsa, e eu não sei porque sou falsa”. Segundo a dançarina, boa parte do ranço que ela teve da rival foi devido às conversas com Gi Menezes. Gretchen relembrou a treta do leite de aveia, quando achou que era Tali quem estava tomando a bebida: “Ela [Gi] podia ter falado, fui eu. Ficou parecendo que você pegou o leite para me provocar”.

Tali explicou que ficou sabendo dessa desconfiança, e por isso, citou que a oponente não tinha coragem para conversar com ela. Gretchen negou, e mudou de assunto, aconselhando a agora ex-adversária: “Não anda de cabeça baixa, você não precisa disso. Tive vontade de te abraçar, quando vejo você passar de cabeça baixa vejo uma menina oprimida. [...] Meu único problema [com você] era um problema fictício”, apontou.

‌



A cantora falou que tem idade para ser mãe de Tali e adoraria ensinar sobre a vida para a produtora. Ela disse que a presença de Gi fez mal ao jogo da participante: “A Giovanna teve um pouco de culpa nisso, ela monopolizou sua presença”.

Além disso, a esposa de Esdras citou os deboches da oponente, que deu gargalhadas após uma justificativa de voto de Gretchen. Tali se defendeu: “Eu fico incrédula de ouvir coisas que não sabia”, explicou.

‌



Elas selaram a paz com um abraço apertado: “Foi um mal-entendido, espero que agora esteja totalmente resolvido, não tenho nada contra você”, prometeu Gretchen, acrescentando sobre a volta de sua antiga versão: “Eu tentei voltar a ser, não consigo mais, não tem mais jeito!”

O que achou dessa nova amizade, foi sincera ou elas arregaram uma para a outra?

‌



Veja a conversa:

"É deboche para certas pessoas", diz Gretchen sobre as reações de Talira. 👀



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos. 🔥 pic.twitter.com/maNzkTonvS — Power Couple Brasil (@powercouple) May 19, 2025

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, a partir das 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

