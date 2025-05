Vitória-régia, miss e ator falido? Entenda a supertreta entre Everton, Rayanne e Victor no Power Couple O barraco estourou logo após o terceiro Quebra-Power da temporada Novidades|Do R7 19/05/2025 - 13h29 (Atualizado em 19/05/2025 - 13h29 ) twitter

A briga pegou fogo na Mansão Power Reprodução/PlayPlus

Quem acompanha o PlayPlus se divertiu com um mega barraco logo após o Quebra-Power de domingo (18). A treta que rolou entre Emilyn e Everton, e Rayanne e Victor na dinâmica, escalou para a Mansão do Power Couple Brasil. Durante a treta, além das acusações, os participantes foram criativos nos xingamentos.

Tudo começou na brincadeira em que os participantes precisavam apontar quem fazia “jogo sujo” no reality. Na dinâmica, Emilyn e Everton escolheram Ray e Victor, alegando que o ator era falso por se aproximar de todos: “Quem é amigo de todo mundo, não é amigo de ninguém”, disse a dentista. O marido também apontou: “É muito difícil confiar em alguém que faz um jogo tão duvidoso”, disse, citando aproximação de Victor com Carol e Radamés.

O ator levou um banho de pó rosa, e rebateu: “Esse casal é o casal vitória-régia, sabe aquela planta que fica na água e o mar vai levando?” Segundo Victor, o casal não tem argumentos para apontá-lo e não se posiciona, pois está seguindo opiniões do ‘grupo maior’.

Everton disse que o rival era uma cobra e estava atuando, quando Ray foi defender o marido, ele pediu para a atriz falar baixo, e foi aí que o barraco desandou. Uma gritaria tomou conta da dinâmica, e Everton soltou: “Você usa até a Bíblia para falar de coisas aqui dentro, é feio. [...] As pessoas estão vendo lá fora a pior pessoa do mundo!”

Ray pediu a palavra e Everton debochou: “Fala, então, miss”, além de citar ‘jogo errado’ dos rivais quando participaram de A Fazenda. Neguinho também apontou: “Cobra rasteja e morre pela boca”.

Se liga:

Na vez de Ray e Victor apontarem, deram o troco escolhendo os rivais. A atriz relembrou momento em que o marido foi chamado de fofoqueiro, mas explicou que quem levou a história até o ouvido de Victor foi Everton. Na hora de se defender, Neguinho também lembrou de citar as tarefas domésticas: “A Ray nunca lavou um banheiro nessa casa!”

Eles foram para a arquibancada ainda brigando, enquanto Everton pedia que aplaudissem a miss. Quando os casais abriram os envelopes, Emilyn pôde trocar o dela com algum outro, e escolheu o prêmio de R$ 5 mil dos oponentes. Neguinho apontou que ele já tinham ganhado muito dinheiro no reality, e Victor rebateu: “E vamos continuar ganhando, vocês são fracos”. Um novo bate-boca começou, com direito a xingamentos, e as esposas calaram a boca dos maridos com suas próprias mãos.

O Quebra-Power terminou, mas o ranço permaneceu. Victor tomou um banho e caiu na piscina. Por lá, o ator repercutiu o que aconteceu na dinâmica. Everton estava passando e ouviu seu nome sendo citado. Ele pegou um balde e um esfregão e foi até o rival: “Olha, Victor, para você e sua mulher. Baldinho para lavar o banheiro”.

O ator ignorou, mas viu que Neguinho abriu a porta que dá acesso ao Quarto Perrengue, e ficou nervoso, pois achava que Ray estava lá. O oponente saiu, e ele provocou: “Obrigado, estava precisando de funcionário para fazer isso! Se já limpou o banheiro? Depois limpa o meu também? Vem nadar, vitória-régia!”

Everton não curtiu: “Você vai ver quem é planta. Vamos para a DR juntos, tem coragem? Ator falido”. Enquanto eles brigavam, Ray chegou na piscina, bem no momento em que Neguinho disse: “Você não é um ator falido, é falido na vida!” Victor jogou água da piscina no inimigo. Nessa hora todos os participantes se juntaram ara assistir à treta.

Ray apontou que o rival estava tentando inferiorizar ela citando seu posto de miss e não tinha argumentos para rebater suas falas. Everton pegou o balde mais uma vez e foi segurado pelos amigos: “Um falido e uma miss, vamos ver quem o pessoal vai deixar aqui dentro, se vai deixar a verdade ou as cobras!”

Dhomini segurou Everton e levou ele para dentro da Mansão Power, Emilyn estava no banho e foi interrompida por conta da treta. Ela saiu afoita e tentou entender o que aconteceu. Dhomini e Neguinho resumiram a situação.

Veja a treta:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, a partir das 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Publicidade 1 / 11 google-news

